قائد عسكري أمريكي: زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي ربما لا يزال حيا

مصدر الصورة AFP Image caption لا تعرف أماكن تواجد أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

قال قائد عسكري أمريكي كبير إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي،ربما لا يزال حيا، مما يناقض رواية روسيا بشأن مصيره والتي مفادها بأنه ربما قتل في غارة بسوريا في مايو/أيار الماضي.

وأضاف الجنرال، ستيفن تاونساند، قائد التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية، إنالبغدادي ربما مختبئء في منطقة حدودية بين العراق وسوريا.

ومضى القائد العسكري الأمريكي أن "زعيم تنظيم الدولة الإسلامية ربما هرب وخصوصا أن معاقل تنظيم الدولة الإسلامية تتعرض لقصف جوي في العراق وسوريا".

ولم تعرف أماكن تواجد البغدادي منذ بعض الوقت.

نبذة عن أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

أين يختبئ زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي؟

وكانت روسيا قالت في شهر يونيو/حزيران إن هناك "احتمالا كبيرا" أن يكون البغدادي قد قتل في مايو / أيار خلال ضربة جوية نفذتها روسيا على مدينة الرقة شمالي سوريا التي تعتبر العاصمة الفعلية لتنظيم الدولة الإسلامية.

مصدر الصورة AFP Image caption أصدرت وزارة الداخلية العراقية هذه الصورة للبغدادي في يناير كانون الثاني 2014

ومنذ ذلك الوقت، كثفت المجموعات التي تحارب تنظيم الدولة من عملياتها العسكرية البرية حيث تشير التقديرات إلى أن 2000 مسلح محاصرون في الرقة.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى مقتل البغدادي، إلا أن الجنرال تاونساند قال الخميس "هناك مؤشرات بناء على معلومات مستقاة من قنوات استخبارية تفيد بأنه لا يزال حيا".

ومضى قائلا "نبحث عنه كل يوم، لا أعتقد أنه قتل" مكررا للصحفيين قوله "لا أملك أي مؤشر" بشأن أماكن تواجده.

وقال الجنرال الأمريكي "عندما نجده. نريد أن نحاول قتله أولا. ربما لا يستحق الأمر أن نحاول القبض عليه".

وكان يعتقد أن البغدادي موجود في مدينة الموصل قبل أن يبدأ التحالف الدولي عملياته العسكرية لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم الدولة في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ولم يظهر للعلن سوى مرة واحدة في السنوات الأخيرة إذ ظهر في مقطع فيديو في الجامع النوري بمدينة الموصل يوم 5 يوليو/تموز 2014 بعيد استيلاء التنظيم على المدينة.

وكانت آخر مرة أصدر فيها تسجيلا صوتيا يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني من السنة الماضية.