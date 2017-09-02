الملك سلمان: السعودية حققت "نجاحات كبيرة" في اجتثاث الإرهاب

مصدر الصورة AFP Image caption تعرضت السعودية، التي ترتبط سمعتها بوجود الأماكن المقدسة فيها وتنظيم موسم الحج سنويا، لعمليات تفجير خلال السنوات الأخيرة

قال ملك السعوديةسلمان بن عبد العزيز إن بلاده حققت "تقدما في اجتثاث الإرهاب الذي يستهدف الأماكن المقدسة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتعرضت السعودية في السنوات الأخيرة لعدد من الهجمات الانتحارية كما أحبطت قوات الأمن خططا لتنفيذ هجمات في مدينة مكة.

وقال الملك سلمان،خلال استقباله شخصيات أدت فريضة الحج هذه السنة، إن "أذرع الإرهاب استهدفت الإساءة إلى المدينتين المقدستين بدون مراعاة حرمتيهما" حسب الوكالة السعودية.

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وأضاف قائلا "لكن المملكة، بعون الله، وبالتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة حققت نجاحات كبيرة في اجتثاث الإرهاب وعملت بشكل حاسم وتصميم في تجفيف منابع الإرهاب".

وقال الملك سلمان إن السعودية خصصت كل إمكانياها المادية ومواردها البشرية لضمان سلامة الحجاج الذين جاءوا من مختلف مناطق العالم لأداء هذا الركن.

ومضى الملك سلمان قائلا "نحن مصممون، بإذن الله، على مواصلة تقديم أرقى مستويات الخدمات في الحرمين الشريفين: الحرم المكي والحرم المدني...لضمان سلامة الزائرين لبيت الله".

وشارك في موسم الحج هذه السنة نحو مليوني حاج.

وتعرض موسم الحج مرارا لحالات تدافع وحرائق، وقتل مئات الحجاج مؤخرا خلال حالات تدافع قبل عامين.