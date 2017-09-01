بريطانيا ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية عن رحلات الطيران من مصر

مصدر الصورة AFP

رفعت السلطات البريطانية الحظر الذي فرضته على حمل الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات الطيران من القاهرة إلى بريطانيا، بحسب وزارة الطيران المدني المصرية.

وذكرت شركة مصر للطيران في بيان أن رفع الحظر يبدأ اعتبارا من اليوم، وجاء "بعد التأكد من توافق الإجراءات الأمنية المطبقة علي رحلات مصر للطيران مع متطلبات إدارة أمن النقل البريطاني".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا حظرا على اصطحاب الركاب لبعض الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من ست دول عربية لأسباب أمنية. لكن الولايات المتحدة رفعت الحظر عنرحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار نيويورك في يوليو / تموز الماضي.

وفي أغسطس / آب الماضي، رفعت بريطانيا حظرها على حمل الأجهزة الالكترونية الشخصية على متن رحلات الطائرات المتوجهة من مطار الملكة علياء الدولي الى المطارات البريطانية.