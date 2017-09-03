إيران "تصدر تأشيرات دخول" لوفد سعودي

مصدر الصورة Getty Images Image caption شهدت طهران العام الماضي مظاهرات ضد السعودية بعد إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر

قالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات في طهران أصدرت تأشيرات دخول لوفد سعودي من المتوقع أن يزور إيران بعد انتهاء موسم الحج.

وأضافت التقارير أن زيارة الوفد السعودي تستهدف تفقد مباني البعثات السعودية في إيران، وفقا لقناة العالم الإيرانية.

وقطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران في يناير/ كانون الثاني 2016جراء هجوم تعرضت له السفارة السعودية لدى طهران.

وجاء الهجوم في إطار مظاهرات غاضبة في إيران احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد المملكة.

وتتنافس السعودية مع إيران على النفوذ في الشرق الأوسط، وبينهما خلافات على صعيد عدد من المواقف الدولية والإقليمية، أبرزها الموقف من الصراع في سوريا.