الجبير من لندن: لا ضير من استمرار أزمة قطر والحديث عن تقارب سعودي إيراني "مضحك"

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وصف وزير الخارجية السعودي الحديث عن تقارب محتمل مع إيران بالأمر المضحك، مشيرا إلى أن الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين كانت لإتمام ترتيبات الحج فقط، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وقال عادل الجبير للصحفيين في سفارة السعودية في العاصمة البريطانية إنه يتعين على إيران تغيير سياساتها إذا أرادت تقاربا.

وأضاف "حين يتعلق الأمر بالحج فإن السعودية لا تحاول تسييسه لكن هذا لا يعني التطبيع".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكد أن طهران والرياض اتفقتا على زيارات متبادلة لوفدين، أحدهما سعودي والآخر إيراني، لتفقد مقرات البعثات الدبلوماسية في الرياض وطهران.

وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات بالإضرار بالأمن الإقليمي ودعم الأطراف المتحاربة في سوريا واليمن والعراق.

وكانت الرياض قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في يناير/ كانون الثاني الماضي جراء هجوم تعرضت له السفارة السعودية لدى طهران في إطار مظاهرات غاضبة في إيران احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر .

وشهدت العلاقات بين السعودية وإيران توترا متزايدا خاصة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة للسعودية التي وجه فيها اتهامات لإيران بزعم دعمها للإرهاب.

وقال الوزير السعودي إن الحرب في اليمن "فرضت على السعودية"، مشيراً إلى أنه "يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته".

وحول الأزمة مع قطر، قال الجبير إن بلاده لا تمانع من استمرارها لعامين، مؤكدا أن "الشعب القطري هو من يقرر من يحكمه".

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، الحليف الهام لإيران بين دول مجلس التعاون الخليجي، في 5 يونيو/ حزيران الماضي.

وتوالت تصريحات من طهران في الظهور لدعم دولة قطر التي تقبع تحت حصار من جاراتها في منطقة الخليج، السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر.

كما أرسلت إيران خمس طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر عقب الإعلان عن الحصار وقطع العلاقات مع الدوحة وغلق المنافذ البرية والجوية والبحرية إليها.