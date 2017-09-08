ترامب يؤكد لأمير قطر "أهمية الوحدة في محاربة الإرهاب"

مصدر الصورة Reuters Image caption الرئيس الأمريكي عرض الوساطة بين قطر وجيرانها

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكالمة هاتفية مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيها على أهمية الوحدة في محاربة الإرهاب.

وجاءت المكالمة يوما بعدما عبر ترامب عن استعداده للوساطة في المحادثات من أجل التوصل إلى حل في أزمة قطر مع جيرانها في الخليج.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس أكد في اتصال هاتفي مع أمير قطر على أهمية أن تلتزم جميع الدول بما جاء في قمة الرياض، من أجل الحفاظ على وحدة الصف في محاربة الإرهاب، وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية ومحاربة الأيديولوجيا المتطرفة".

وأضاف أن المسؤولين تطرقا ايضا إلى التهديد الذي تشكله إيران لأمن واستقرار المنطقة.

تميم مع ميركل

ومن المنتظر أن يجري أمير قطر محادثات منتصف سبتمبر/ أيلول مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ألمانيا، وذلك في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ اندلاع الأزمة.

ولم يقدم المتحدث باسم ميركل أي تفاصيل بشأن هذه المحادثات، التي يرجح أن تتناول أزمة قطر مع السعودية ودول حليفة لها في المنطقة.

وقد قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في يونيو/ حزيران.

وتتهم هذه الدول الدوحة بتمويل جماعات إسلامية متشددة وبالميل نحو إيران في علاقاتها.

وفرضت حظرا جويا وبحريا وعقوبات اقتصادية على قطر، التي تنفي الاتهامات الموجهة لها وتقول إن الدول الأربع تريد المساس بسيادتها.