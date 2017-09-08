قطر "تعلن رغبتها في الحوار" مع دول المقاطعة

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أعربت قطر عن رغبتها في الجلوس إلى طاولة الحوار مع الدول العربية الأربع المقاطعة لها، بحسب تقارير.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوردت الوكالة أن أمير قطر أبدى خلال الاتصال "رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع".

وأفادت الوكالة بأن ولي عهد السعودية رحب برغبة أمير قطر، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقا بعد التشاور مع دول المقاطعة وهي الإمارات والبحرين ومصر.

في الوقت نفسه، أكّدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير قطر أجرى الاتصال الهاتفي، قائلة إن هذا جاء "بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب.

كما ذكرت الوكالة القطرية أن أمير قطر وافق على "طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين (من كل دولة) لبحث الخلافات"، مشيرة إلى أن ذلك سيتم "بما لا يتعارض مع سيادة الدول".

وكانت دول المقاطعة الأربع قد قطعت علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بدعم جماعات متطرفة، وهو الاتهام الذي دأبت الدوحة على نفيه.

وفي وقت سابق، تحدث ترامب مع أمير قطر، مشددا على ضرورة الوحدة في الحرب على "الإرهاب".

وجاء هذا بعدما أعرب الرئيس الأمريكي عن استعداده للوساطة في الأزمة المستمرة منذ عدة شهور.