قتلى ومصابون في عملية أمنية ضد "مجموعة إرهابية" غربي القاهرة

مصدر الصورة Getty Images Image caption تواجه قوات الشرطة في مصر استهدافا من عناصر مسلحة منذ سنوات

قتل عشرة أشخاص وأصيب خمسة من أفراد الشرطة أثناء مداهمة قوات الأمن لشقتين سكنيتين غربي القاهرة، حسبما قالت وزارة الداخلية المصرية.

وقال مصدر بالوزارة لبي بي سي إن تبادلا لإطلاق النار وقع داخل الشقتين الواقعتين في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة بالقاهرة الكبرى أثناء محاولة قوات الأمن القبض على ما وصفت بمجموعة من العناصر المسلحة.

وحسب المصدر فإن "المجموعة كانت تخطط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية".

ورجح المصدر انتماء أفراد المجموعة إلى ما تعرف بحركة سواعد مصر "حسم" التي تتهمها سلطات الأمن بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في 23 يوليو/ تموز الماضي إن قوات الشرطة قتلت ثمانية مسلحين في محافظة الفيوم، جنوب القاهرة، بعد تبادل لإطلاق النار، فيما يعتقد أنه معسكر لتدريب مسلحين تديره الحركة.

وكانت الحركة قد تبنت معظم العمليات التي تمت في عدد من محافظات مصر في الفترة الماضية، آخرها استهداف دورية أمنية بالفيوم أسفر عن مقتل مجند وإصابة آخرين.