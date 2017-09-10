الأزمة الخليجية: لافروف يدعو إلى حوار المباشر والجبير يصر على تلبية قطر كافة المطالب

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تسوية الأزمة الحالية بين قطر ودول خليجية وعربية عبر الحوار المباشر.

غير أن السعودية جددت اصرارها على أنه لا يمكن فتح صفحة جديدة مع قطر مالم تستجب الدوحة إلى كافة المطالب.

وأعرب لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير الأحد في مدينة جدة السعودية عن دعم بلاده لـجهود الوساطة الكويتية، والأمريكية لحل الأزمة القطرية، مشددا على أهمية الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف لافروف أن مجلس التعاون الخليجي "آلية مهمة لحل العديد من القضايا ويجب الحفاظ عليه".

من جانبه، قال الجبير إنه يتعين على الدوحة إظهار المزيد من الجدية تجاه الاستجابة لقائمة المطالب حتى "يمكن فتح صفحة جديدة".

وأضاف "سنستمر على موقفنا إلى أن تتوقف قطر عن دعم الإرهاب واستضافة مطلوبين، وتتوقف عن خطاب التحريض".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت قبل أكثر من 3 شهور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بما فيها الرحلات الجوية مع قطر، واتهمتها بدعم منظمات إرهابية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وتنفي الدوحة بشدة هذه الاتهامات وتصف عقوبات الدول الأربع ضدها بالحصار المخالف للقوانين الدولية.

وتقول قطر أيضا إن مطالب الدول الأربع لإنهاء الأزمة غير مقبولة لأنها تنتهك سيادتها.