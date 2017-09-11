السعودية تحبط عملية ارهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في الرياض

مصدر الصورة Reuters Image caption قال مصدرفي رئاسة امن الدولة في بيان إن "السلطات ألقت القبض على مجموعة اشخاص يعملون مع جهات خارجية ضد امن الوطن"

أعلنت السلطات السعودية عن احباط عملية لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تستهدف تفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض، مشيرة إلى اعتقال انتحاريين قبل تنفيذهما العملية.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة امن الدولة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "السلطات اعتقلتهما قبل مهاجمة مقرين لوزارة الدفاع في الرياض، كما أنها صادرت حزامين ناسفين و تسع قنابل يدوية وأسلحة نارية وبيضاء .

وأضاف "اتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية، كما ألقي القبض على في الوقت ذاته على سعوديين ويجري التثبت من علاقاتهما بالانتحاريين"

وأوضح أن "السلطات صادرت حزامين ناسفين و تسع قنابل يدوية وأسلحة نارية وبيضاء" .

وتابع أن "الانتحاريين هما أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد"، مضيفاً أنه تم اعتقالهما قبل بلوغهما المقر المستهدف".

وتقود السعودية التي تعرضت لهجمات انتحارية وتفجيرات تبنتها تنظيم الدولة الإسلامية تحالفاً عسكرياً في اليمن لدعم حكومة عبد ربه منصور هادي.