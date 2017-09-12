المرصد السوري: غارات جوية على دير الزور تقتل عشرات المدنيين

مصدر الصورة AFP Image caption مدينة دير الزور دمرتها المعارك على مدى سنوات

قتل عشرات المدنيين السوريين فيما يشتبه بأنه غارات جوية روسية منذ يوم الأحد على نهر الفرات شرقي سوريا، بحسب ما قاله نشطاء.

وأفادت تقارير بأن طائرات قصفت مخيمات السكان النازحين على الضفة الغربية للنهر، وعبارات لنقل الركاب خارج مدينة دير الزور.

ولم يصدر عن الروس أي تعليق، كما لم يؤكد تلك التقارير مصدر محايد.

وتوفر تلك الغارات غطاء جويا لقوات الحكومة السورية التي تقاتل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في وادي الفرات.

وقد تمكنت قوات الحكومة والمقاتلون الموالون لها في الأسبوع الماضي من كسر الحصار الطويل الأمد الذي كان يفرضه مسلحو التنظيم على منطقة تسيطر عليها القوات السورية في دير الزور، وعلى مطار عسكري قريب.

وتسعى القوات السورية الآن إلى التقدم جنوبا باتجاه الجهة الغربية للفرات نحو بلدة البو كمال، التي تقع على الحدود العراقية.

وشنت قوات تحالف سوريا الديمقراطية - الذي تدعمه الولايات المتحدة - هجوما منفصلا في الاتجاه نفسه على الضفة الشرقية من النهر.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض - ومقره بريطانيا - إن 69 شخصا على الأقل قتلوا في تلك الغارات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأفادت تقارير الأحد بأن 34 مدنيا، من بينهم تسعة أطفال، قتلوا في غارة دمرت أكثر من 40 عبارة لنقل الركاب عبر نهر الفرات بين بلدة البوليل - التي تقع تحت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، والسخبة، على بعد 25 كم جنوب شرقي مدينة دير الزور.

وقال موقع للنشطاء يسمى (دير الزور24) إن عدد القتلى يوم الاثنين بلغ 17 شخصا، وأنحى باللائمة في قتلهم على الطائرات الروسية.

وتبذل العيادات الطبية المحلية جهودا مضنية لمواكبة عدد الجرحى، بسبب نقص الأطباء والأدوية، كما يقول النشطاء، الذين أضافوا أن المدنيين أجبروا على استخدام العبارات للهروب من القتال في المنطقة، بعد أن دمر التنظيم جميع الجسور.

مصدر الصورة AFP Image caption القوات السورية تكسر حصار تنظيم الدولة على دير الزور

وقال المرصد السوري الاثنين إن 19 شخصا آخر قتلوا في غارات جوية على خيام كان نازحون من السكان يحتمون فيها في قرية الخريطة، على بعد 16 كم شمال غربي دير الزور، وبعض من كانوا في قوارب تعبر نهرا قريبا متجهة إلى الحوايج ذياب شامية في العراق.

ونشر موقع دير الزور24 قائمة بأسماء 27 شخصا، قال إنهم قتلوا في تلك الغارات.

وقال المرصد السوري إن 16 مدنيا آخر، من بينهم خمسة أطفال، قتلوا الثلاثاء في غارات روسية على مجمع من الخيام في زاغير شامية، شمال غربي دير الزور.

وأفاد المرصد أيضا بأن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفت الشهبات، وقتلت 12 فردا من أسرة واحدة، خلال قتال شرس دار حول قرية بين مسلحي تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية.

وقال موقع دير الزور24 إن عدد القتلى في زاغير شامية بلغ ثمانية، وأضاف أن عددا من المدنيين قتلوا في الشهبات، لكنه لم يذكر الجهة المسؤولة عن قتلهم.