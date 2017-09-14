تونس "تلغي الحظر" على زواج التونسيات من غير المسلمين

مصدر الصورة EPA Image caption أصبحت تونس أولى الدول العربية التي تجيز زواج المسامة من غير المسلم

أفادت تقارير إعلامية بأن تونس ألغت حظرا كان يمنع زواج المسلمات بغير المسلمين، بعد نحو شهر من دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إجراء مراجعات قانونية تمنح المرأة مزيدا من الحقوق.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن "مسؤول حكومي كبير" قوله إن وزارة العدل ألغت المنشور الذي كان يقضي بعدم السماح للتونسيات بالزواج من غير المسلمين "مما يعني الحرية التامة للمرأة التونسية في اختيار قرينها".

كما جاء في تدوينة على صفحة فيسبوك منسوبة لسعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية: "تم الغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي يعني بعبارة أوضح منشور 1973 و ما جاوره. مبروك لنساء تونس في تكريس حق حرية اختيار القرين".

وثار جدل واسع في تونس إثر دعوة السبسي في خطاب تزامن مع العيد الوطني للمرأة التونسية في 13 آب/أغسطس للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة إلى جانب السماح للتونسيات المسلمات بالزواج بغير المسلمين.

ويعيد إلغاء هذا الحظر للواجهة الانقسام في صفوف التونسيين بشأن دور الدين في المجتمع.

وأيدت دار الإفتاء في تونس توجه السبسي، في حين أثارت دعوته حفيظة مؤسسات دينية أخرى على رأسها الأزهر. واعتبر عباس شومان وكيل الأزهر هذه الدعوة "تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية".

كما قال وكيل الأزهر: "المواريث مقسمة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغير المكان والزمان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة".