العراق يعلن انطلاق عملية واسعة لتحرير عكاشات من تنظيم الدولة

مصدر الصورة Reuters

أعلن الجيش العراقي السبت بدء هجوم لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة على الحدود مع سوريا جنوبي نهر الفرات.

وقال قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق عبد الأمير يارالله في بيان تلقت البي بي سي نسخة منه أنه انطلقت "عملية واسعة تشنها قوات الجيش متمثلة بقيادة عمليات الانبار وقوات الحشد الشعبي وقوات الحدود، لتحرير منطقة عكاشات التابعة لقضاء الرطبة (410 كم شمال غرب الرمادي) من سيطرة تنظيم مايعرف بالدولة الاسلامية إضافة الى فتح الطريق السريع باتجاه عكاشات وتأمين الحدود الدولية لشمالها.

ويدعم تقدم القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي شن حربا جوية ضد مسلحي التنظيم في 2014، بعد أشهر قليلة من سيطرة مسلحيه على مساحات كبيرة من الأراضي السورية والعراقية.

ولكن مسلحي التنظيم خسروا معظم تلك الأراضي في مواجهتهم للقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

ولم يعد تنظيم الدولة يسيطر في العراق إلا على مدينة الحويجة التي تبعد نحو 300 كيلومتر شمال بغداد، وبعض المناطق الصحراوية على الحدود مع سوريا.