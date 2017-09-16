رحلة محمد مرسي بين السلطة والسجن

مصدر الصورة EPA Image caption مرسي يواجه العديد من القضايا منذ تمت الإطاحة به بعد 30 يونيو/حزيران 2013

أيدت محكمة النقض المصرية حكما بالسجن المؤبد مدة 25 سنة صدر ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر" في القضية المعروفة إعلاميا بهذا الاسم.

ويواجه مرسي العديد من القضايا منذ تمت الإطاحة به بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر. وكان محمد مرسي قد فاز في انتخابات الرئاسة عام 2012 ليكون الرئيس الأول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، والرئيس الخامس الذي يتولى سدة الحكم في مصر.

حياته

ولد في 20 أغسطس/ آب 1951 في قرية العدوة بمحافظة الشرقية ونشأ وسط عائلة بسيطة إذ كان والده فلاحا فيما كانت أمه ربة منزل.

تزوج عام 1978 وله خمسة أولاد وثلاثة من الأحفاد.

كان يسكن في التجمع الخامس. وكانت زوجته، التي لم تكمل الدراسة الجامعية، تنشط في العمل الدعوي والاجتماعي من خلال قسم التربية بجماعة الإخوان المسلمين.

حصل اثنان من أولاده على الجنسية الأمريكية بالميلاد. وقالت مصادر حزب الحرية والعدالة إن مرسي عُرض عليه الحصول على الجنسية الأمريكية أثناء وجوده في الولايات المتحدة، لكنه رفض ذلك.

المؤهلات العلمية

انتقل إلى القاهرة للدراسة الجامعية بكلية الهندسة 1970-1975.

مصدر الصورة Reuters Image caption مصر شهدت توترا بعد الإطاحة بمرسي في 2013

وتخرج من الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعين معيدا بها.

وسافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 للعمل وإكمال الدراسة وحصل على الماجستير في الطاقة الشمسية عام 1978 ثم حصل على الدكتوراه عام 1982 في حماية محركات مركبات الفضاء.

وكانت حملته قد نفت أن يكون قد عمل في وكالة ناسا في أوائل الثمانينات.

علاقته بنظام مبارك

تعرض محمد مرسي لمضايقات السلطات تحت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. كما حوكم عدة مرات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

سُجن مرسي عام 2006، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله. ثم عادت السلطات إلى اعتقاله أيضا في يناير/كانون الثاني عام 2011 قبيل اندلاع الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير/شباط من العام ذاته.

ترشحه للرئاسة

ومثل محمد مرسي حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر) في انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012.

مصدر الصورة AFP Image caption مرسي هو الرئيس الأول بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني

وكان حزب الحرية والعدالة قد أعلن في 7 أبريل/نيسان 2012 عن ترشيحه محمد مرسي احتياطياً لمرشح الجماعة والحزب خيرت الشاطر، الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاحقاً لأسباب قانونية. وبالتالي أصبح مرسي المرشح الرسمي للحزب والجماعة.

وخاض محمد مرسي انتخابات الرئاسة ببرنامج "مشروع النهضة" الذي مثل برنامجه الانتخابي.

وأكدت الجماعة في بيانها أن لديها "مشروعاً لنهضة الوطن في مختلف المجالات، وأن مرشحها يحمل هذا المشروع الذي يؤيده الشعب المصري، وتسعي الجماعة والحزب إلي تحقيقه لتعبر مصر إلي بر الأمان، وتتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب".

صحته

نفى خلال حملته الانتخابية شائعات حول إجرائه عملية جراحية بالمخ، وقال إنه أجرى جراحة بسيطة في لندن لإزالة ورم صغير أسفل الجمجمة، وقال إنه مصاب بداء السكري ويتعاطى عقاقير لعلاجه.