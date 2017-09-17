الكويت تبعد سفير كوريا الشمالية وتعلق تصاريح العمل لمواطنيها

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أمهلت الكويت سفير كوريا الشمالية لديها شهرا لمغادرة البلاد قبل تخفيض العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وذلك حسب ما قاله مسؤولون كويتيون.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من زيارة امير الكويت لواشنطن اكبر خصوم نظام كوريا الشمالية حاليا.

وتعد الكويت الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تستضيف بعثة ديبلوماسية لكوريا الشمالية على مستوى سفارة و كانت تشرف على رعاية مصالح آلاف الكوريين الشماليين الذين يعملون في دول الخليج.

وأكد مسؤول كويتي أن بلاده لن تجدد تصاريح الإقامة لمواطني كوريا الشمالية بمجرد انتهاء التصاريح السارية بالفعل والتي تنتهي خلال العامين المقبلين.

ويتراوح عدد الكوريين الشماليين العاملين في دولة الكويت بين 2000 و 2500 عامل.

وأوقفت الكويت أيضا إصدار أي تصاريح إقامة او دخول للبلاد بالنسبة لمواطني كوريا الشمالية كما قطعت العلاقات التجارية معها وأوقفت الرحلات الجوية للعاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.

وقالت مصادر ديبلوماسية آسيوية لفرانس برس إن اليابان وكوريا الجنوبية مارسا ضغوطا على الكويت ودول الخليج لوقف تصاريح الإقامة والعمل لمواطني كوريا الشمالية بسبب مساهمة التحويلات المالية التي يجرونها في دعم النظام الحاكم هناك.