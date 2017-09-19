مصدر الصورة Getty Images Image caption قطر تقول إن القوارب دخلت مياهها الإقليمية بطريقة غير قانونية

أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن السلطات القطرية احتجزت 3 قوارب صيد بحرينية على متنها 16 بحارا.

وتأتي هذه الأخبار وسط توتر العلاقات الدبلوماسية بين قطر وجيرانها في الخليج.

وقال قائد خفر السواحل البحريني، علاء سيادي، إن القوارب احتجزت في الثلاثة أيام الأخيرة، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن المكان الذي احتجزت فيه.

وأكدت السلطات القطرية احتجازها قوارب الصيد، وقالت إنها دخلت المياه الإقليمية القطرية بطريقة غير قانونية، وأنها ستفرج عن البحارة قريبا، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف سيادي في تصريحه لوكالة الأنباء البحرينية أن هذا الاحتجاز يرفع عدد القوارب المحتجزة إلى 15، وعدد البحارة المحتجزين في قطر إلى 20، وأن بعض القوارب محتجزة منذ 2009.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة الداخلية القطرية قوله إن "كل قارب غير مرخص سيتلقى إنذارا بمغادرة المياه القطرية، وإذا لم يلتزم بالإنذار فإنه سيحال على السلطات المعنية".

وأضاف أن "البحارة سيفرج عنهم في غضون ثلاثة أيام، أما القوارب فستبقى محتجزة إلى حين تصدر المحكمة قرارا بشأنها".

وتصاعد التوتر بين قطر وجيرانها في الخليج، أدى إلى قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وفرض حصار عليها بعد اتهامها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وتسعى الكويت إلى التوسط في الحوار من أجل إنهاء الأزمة بين الجانبين دون جدوى.

وعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وساطته لحل الخلاف بين قطر والدول العربية المحاصرة لها.