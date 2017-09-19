السيسي ونتنياهو يبحثان في نيويورك السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption اجتماع السيسي مع نتنياهو هو أول لقاء علني بينهما

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في نيويورك لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط، بحسب ما قاله مكتب السيسي.

وأكد السيسي خلال الاجتماع - بحسب ما ذكره بيان الرئاسة الذي نقلته وكالة فرانس برس - على أهمية "استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى حل شامل".

وبحث الزعيمان "سبل استئناف عملية السلام، وإنشاء دولة فلسطينية"، كما قال البيان.

وقد تجمدت جهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين عقب انهيار المحادثات التي دعمتها الولايات المتحدة في ربيع 2014.

وعبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي زار إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في مايو/أيار، عن امكانية توسطه للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي استعصى على سلفه.

والتقى ترامب نتنياهو في نيويورك الاثنين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعبر مرة أخرى عن أمله في التوصل إلى تسوية سلمية.

وكان نتنياهو هو أول زعيم يقابل ترامب، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي لإلقاء خطابه الأول في اجتماع الجمعية العامة السنوي الثلاثاء.

وأفادت تقارير من قبل بأن الرئيس السيسي شارك في محادثات مع نتنياهو ولكن لم يعلن عنها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمريكي سابق أوائل العام الحالي قوله إن الرئيس المصري التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي في محادثات شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري واستضافها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العقبة في فبراير/شباط 2016.