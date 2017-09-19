وزير الدفاع البريطاني يطالب من أربيل بتأجيل الاستفتاء وبدء مفاوضات مع بغداد

مصدر الصورة AFP Image caption نية إقليم كردستان إجراء استفتاء أثارت جدلا واسعا

أعرب وزير الدفاع بريطانيا مايكل فالون عن رغبة بلاده بأن تؤجّل حكومة إقليم كردستان عملية الاستفتاء في الإقليم، كي يتاح المجال لجولة من المفاوضات مع بغداد.

وكان وفد بريطاني يرأسه فالن قد زار أربيل والتقي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وضم الوفد سفير بريطانيا لدى العراق فرانك بيكر وعددا من الدبلوماسيين والمستشارين العسكريين.

في هذه الأثناء قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي لبي بي سي أن وفداً كردياً كان متوقعا أن يصل إلى بغداد اليوم للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أجل زيارته لأسباب غير معروفة.

ومن المقرر أن يغادر رئيس الوزراء العراقي إلى نيويورك في وقت لاحق لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكان من المتوقع أن يضم الوفد الكردي كلاً من فؤاد حسين وروز نوري ساويش وفيان دخيل، لإجراء محادثات مع العبادي حول موضوع استفتاء إقليم كردستان المقرر اجراؤه يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.