الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لتحرير الحويجة من أيدي مسلحي تنظيم الدولة

مصدر الصورة EPA Image caption الجيش العراقي استعاد الشهر الماضي تلعفر من قبضة تنظيم الدولة

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء عملية عسكرية لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة الحويجة الواقعة غربي مدينة كركوك.

وتعتبر الحويجة التي تقع إلى الشمال من بغداد وقطاع من الأراضي على الحدود مع سوريا غربي العاصمة العراقية هما آخر منطقتين تحت سيطرة الدولة الإسلامية في العراق.

وقال العبادي في بيان على موقعه الرسمي "مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن إنطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة وفاءً لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الاراضي العراقية وتطهيرها من عصابات داعش الارهابية".

وذكر التلفزيون العراقي أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقدم دعما جويا للقوات العراقية في عملية الحويجة.

وكان الجيش العراقي قد حقق انتصارات كبيرة على تنظيم الدولة في الأشهر الماضية ونجح في طرده من مدينة الموصل وتلعفر ومحافظة نينوى.

ويدعم تقدم القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية التحالف الدولي، الذي شن حربا جوية ضد مسلحي التنظيم في 2014، بعد أشهر قليلة من سيطرة مسلحيه على مساحات كبيرة من الأراضي السورية والعراقية.

ولكن مسلحي التنظيم خسروا معظم تلك الأراضي في مواجهتهم للقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية في سوريا.