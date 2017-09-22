عشرة أشياء يجب أن يتجنبها زائر دبي

مصدر الصورة Getty Images Image caption إظهار المشاعر في الشارع والتقبيل بين الرجل والمرأة سلوك يعاقب عليه القانون في دبي

ألقت السلطات في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، القبض على مواطن بريطاني بتهمة ارتكاب "سلوك عدواني" بعد رفع إصبعه بإشارة بذيئة في وجه سائق أخر بالشارع.

وإذا ثبتت التهمة على المواطن البريطاني جميل أحمد مقدم، فقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن.

ولاشك أن مقدم كان سيتجنب هذا المأزق لو كان يعلم أن القيام بأية إشارات بذيئة أو غير لائقة يمكن أن يؤدي به إلى السجن، ولكن هل توجد قائمة ممنوعات أخرى قد تؤدي إلى الغرامة والسجن في دبي على نحو خاص وفي الإمارات عموما؟

بالفعل توجد قائمة بالممنوعات، وفي هذه القائمة نقدم الوصايا العشر لأمور يجب تجنبها للاستمتاع بالرحلة إلى دبي على نحو خاص والإمارات بصفة عامة.

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وهذه الوصايا هي:

عدم القيام بأية إشارات بذيئة أو غير لائقة.

عدم إقامة رجل وامرأة في غرفة واحدة في أي فندق بدون علاقة زواج.

عدم ممارسة الجنس بدون زواج.

عدم إمساك اليدين أو تبادل القبلات في أماكن عامة.

عدم ارتداء الرجال ملابس نسائية أو الظهور بمظهر نسائي مثل ارتداء ملابس ضيقة.

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يجب على النساء تغطية كامل الجسد وعدم كشف الساقين والذراعين.

تجنب المثلية الجنسية.

عدم تناول الكحوليات في الشارع أو الأماكن العامة

عدم تناول الطعام أو الشراب أو التدخين في نهار رمضان