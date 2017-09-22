غضب بسبب صورة تجمع بين "يودا" والملك السعودي في كتاب مدرسي

مصدر الصورة Shaweesh/Gharem Studio Image caption قال شاويش إنه اختار شخصية "يودا" لوضعها في الصورة لأن "الاثنين معروفان بذكائهما وقوتهما كما أنهما كلاهما يتسمان بالهدوء".

اعتذر وزير التربية السعودي، أحمد العيسي،عن ظهور شخصية"يودا" في حرب النجوم بجانب الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز في صورة فوتغرافية في كتاب مدرسي.

وقال العيسى إن "لجنة قانونية شكلت للنظر في هذا الخطأ غير المقصود".

ويظهر في الصورة "يودا" بجانب الملك فيصل وهو يوقع على ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، وهي صورة صممها الرسام السعودي شاويش.

وقال شاويش لبي بي سي إنه " لا يعلم كيف انتهت الصورة إلى الظهور في الكتاب المدرسي الرسمي".

وأكد شاويش أنه "لم يقصد أي إساءة للملك الذي ساعد في تحويل السعودية إلى دولة متطورة وجعل لها قيمة في المجتمع الدولي".

وأضاف " الجميع يحب الملك فيصل هنا، وحتى الأجيال الشابة الجديدة اليوم".

وأردف أن التصميم يعود لعام 2013، تحت عنوان الأمم المتحدة (يودا)، وهو جزء من سلسلة أعمال فنية استخدم فيها رموز من ثقافة البوب الأمريكية - من بينها كابتن أمريكا ودارث فيدر - مدمجة في صور أرشيفية من أحداث تاريخية.

وقال شاويش إن " الفكرة تكونت لديه عندما رأى صورة للرئيس المصري الراحل أنور السادات واقفاً إلى جانب ميكي ماوس خلال زيارته لديزني لاند".

وأشار إلى أنه اختار شخصية "يودا" لوضعها في الصورة إلى جانب فيصل الذي كان حينها مبعوثاً خارجياً لوالده عبد العزيز بن سعود لأن "الاثنين معروفان بذكائهما وقوتهما كما أنهما يتسمان بالهدوء".

وأوضح شاويش أن تصميمه تعرض لبعض الانتقادات بعد نشر الكتاب المدرسي، إلا أن أغلبيه الانتقادات طالت وزارة التعليم السعودية.

وختم بالقول إنه " كان يتوجب على أحد ما التدقيق من الصور قبل نشرها".