من هو محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين؟

مصدر الصورة AFP Image caption كان عاكف محبوسا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مكتب الإرشاد" عام 2013

شُيّع في القاهرة ليل الجمعة جثمان المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور اقتصر على أسرته وبضع عشرات من مؤيدي الجماعة.

ودفن عاكف في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر شرقي القاهرة، بعد ساعات قليلة من وفاته بمستشفى القصر العيني حيث كان محبوسا على ذمة عدد من القضايا.

وقالت جماعة الإخوان في بيان لها إنها "ستقتص لعاكف وكل من توفوا داخل السجون".

وأضافت الجماعة أن مرشدها السابق "استشهد مصارعا للمرض في سجون الدولة وهو يناهز الـ 90 عاما" على حد تعبيرها، محملة الحكومة المصرية مسؤولية وفاته.

في المقابل، قال مصدر أمني، إن مرشد جماعة الإخوان السابق مهدي عاكف، فارق الحياة إثر أزمة صحية بمستشفى قصر العيني.

وكشف المصدر أن عاكف قضى فترة علاج طويلة داخل إحدى مستشفيات العاصمة المصرية، فمن هو مهدي عاكف؟

تاريخ

تقول موسوعة الإخوان المسلمين، وهو موقع تابع للجماعة التي حظرتها مصر على الانترنت، إن مهدي عاكف ولد بإحدى قرى محافظة الدقهلية عام 1928 وتخرج بالمعهد العالي للتربية الرياضية عام 1950 ليعمل بعد التخرج مدرسا للرياضة البدنية.

وانضم عاكف للإخوان عام 1940، وتدرج فيها حتى رأس قسم الطلاب عام 1954 قبل حل الجماعة وقد قبض عليه في نفس العام.

ظل عاكف في السجن حتى عام 1974 عندما أطلق سراحه في عهد الرئيس السابق أنور السادات ليلتحق بالعمل مديرا عاما للشباب في وزارة التعمير.

مصدر الصورة EPA Image caption عاكف اعتقل وسجن بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013

بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر والإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي اعتقل عاكف ودخل السجن متهما بالتحريض على العنف وإثارة الفوضى والشغب.

وكان نشطاء سياسيون وحقوقيون قد طالبوا الحكومة المصرية بالسماح بنقل عاكف إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في محبسه. وقدمت أسرته التماسا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية.

وكان عاكف، البالغ من العمر 89 عاما، محبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث مكتب الإرشاد" عام 2013، التي وقعت فيها اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيها، قبل أشهر من مظاهرات حاشدة ضد الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في 30 يونيو/حزيران من نفس العام.

وقضت المحكمة بسجن عاكف 25 عاما، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير/كانون الثاني 2016، وتُعاد محاكمته من جديد.

مكتب الإرشاد

مصدر الصورة AFP/getty Image caption عاكف يلقى كلمة في حفل إفطار نظمته جماعة الإخوان عام 2005 في القاهرة

وتولى عاكف منصب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في يناير/كانون الثاني عام 2004، خلفا لمحمد المأمون الهضيبي، الذي توفي قبل أيام من انتخاب عاكف.

وكان قد اختير لعضوية مكتب الإرشاد التابع للجماعة منذ عام 1987، قبل أن يقدم للمحاكمة العسكرية سنة 1996 بتهمة مسؤوليته عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات حتى 1999.

وترك عاكف منصب مرشد الجماعة في 2010. وخلفه المرشد العام الحالي لجماعة الإخوان، محمد بديع، المحبوس تنفيذا لأحكام قضائية عدة، تشمل الإعدام والسجن المؤبد.