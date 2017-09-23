تركيا تتعهد بخطوات أمنية واقتصادية ردا على استفتاء كردستان العراق

مصدر الصورة Reuters Image caption الرئيس التركي الوسط ورئيس الوزراء في اليسار

تعهد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، باتخاذ خطوات أمنية ودبلوماسية وسياسية واقتصادية ردا على الاستفتاء المزمع لإقليم كردستان العراق على الانفصال عن العراق.

وأدلى رئيس الوزراء التركي بهذه التعليقات للصحفيين قبل انعقاد جلسة للبرلمان السبت مساء للتصويت على تفويض يسمح بتمديد نشر الجنود الأتراك في العراق وسوريا.

وعند سؤال بن يلدريم عن عملية عابرة للحدود ضمن الخيارات المطروحة، قال "من الطبيعي أن تتعلق المسألة بتوقيت تطبيق الخيارات الأمنية، والاقتصادية، والسياسية. التطورات التي سوف تحدث هي التي ستحدد هذا".

مصدر الصورة Reuters Image caption تسعى تركيا لتمديد قواتها في العراق وتركيا

وقال رئيس الوزراء التركي الجمعة إن تركيا لها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف يلدريم أن استفتاء كردستان من شأنه تهديد أمن تركيا، وإرغام أنقرة على تطبيق عقوبات على جار وشريك تجاري بالرغم من أنها لم يوضح طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها أنقرة.

في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الأركان التركية رفع مستوى مناوراتها العسكرية في منطقة "سيلوبي - الخابور" بالقرب من الحدود العراقية.

وأكّدت في بيان استمرار المرحلة الثانية من المناورات العسكرية في المنطقة ذاتها، بمشاركة وحدات عسكرية إضافية.

وأطلقت القوات المسلحة التركية، مناروات عسكرية واسعة الاثنين الماضي في منطقة "سيلوبي - خابور" بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، وقالت مصادر عسكرية إنها ستتواصل حتى 26 من الشهر الجاري، أي بعد يوم واحد من موعد الاستفتاء المقرر.

وحذرت تركيا التي يقطنها أكبر إثنية كردية في المنطقة وتحارب حزب العمال الكردستاني المحظور بها من مغبة تقسيم الدولتين المجاورتين سوريا والعراق إثر الاستفتاء.

وبدا الأكراد في الخارج التصويت الكترونيا في الاستفتاء على الانفصال عبر موقع المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، ومن المقرر ان يستمر تصويت أكراد الخارج حتى بعد غد الاثنين.

ومن المقرر أن يعقد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني مؤتمرا صحفيا الأحد يعلن فيه موقفه النهائي من الاستفتاء.

في سياق متصل، استقبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم وفد المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان المفاوض إلى بغداد لمناقشة الاستفتاء وسبل الحفاظ على الاستقرار في البلاد.

جاء ذلك بعد أن عبر البرزاني الجمعة في كلمة ألقاها في أربيل أمام الآلاف من الأكراد الداعمين للانفصال عن إصرار سلطات الإقليم على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر، داعيا الأكراد للتوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت بنعم.