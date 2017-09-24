بارزاني يتعهد بالمضي قدما بالاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق

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تعهد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق بالمضي قدما بالاستفتاء المقرر غدا على الانفصال، وذلك بالرغم من تزايد المعارضة الدولية لهذا الإجراء.

وفي مؤتمر صحفي، قال بارزاني إن الانفصال وحده يتيح للأكراد ضمان سلامتهم، وتعهد بالسعي لإجراء محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن نتائج الاستفتاء.

وجاء هذا ي وقت يتزايد الضغط على الأكراد كي يؤجلوا الاستفتاء على انفصال الإقليم.

فقد أعلنت إيران اليوم إغلاق مجالها الجوي مع كردستان، فيما بدأت مناورات عسكرية بالقرب من حدودها مع الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

ويأتي هذا فيما تواصل تركيا مناورات عسكرية خاصة بها في المنطقة.

وفي وقت سابق، شددت إيران وتركيا على معارضة الاستفتاء، في ضوء مخاوف من أن يشعل المزيد من الاضطرابات بين الأقلية الكردية في البلدين.