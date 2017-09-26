فلسطيني يقتل ثلاثة إسرائيليين قرب مستوطنة بالضفة الغربية
- 26 سبتمبر/ أيلول 2017
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قتل ثلاثة إسرائيليين بعدما فتح فلسطيني النار عليهم بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، حسبما قالت الشرطة.
وأضافت الشرطة أن قوات الأمن "حيدت" المسلح الفلسطيني.
وقالت الشرطة إن "إرهابيا اقترب من بوابات مستوطنة حار أدار النار على قوات الأمن".
وقال مسعفون إن المسلح "تم تحييده على يد قوات الأمن".