ملك السعودية يصدر أمرا "يتيح للنساء استخراج رخص قيادة"

مصدر الصورة AFP Image caption تحدت نساء في السابق الحظر على قيادة السيارات في السعودية

أفادت وسائل إعلام رسمية في السعودية بأن البلد بصدد السماح للنساء باستخراج رخص لقيادة السيارات لأول مرة.

وأصدر الملك سلمان أمرا يتيح للنساء باستخراص رخص القيادة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في السعودية.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظر على قيادة النساء للسيارات.

وعلى مدى سنوات، قادت منظمات حقوقية حملات تطالب بالسماح للنساء في السعودية بقيادة السيارات.

وتعرضت سعوديات لغرامات والسجن بسبب تجرئهن على القيادة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بصدور أمر "باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء".

وينص المرسوم الملكي على تشكيل لجنة وزارية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، ورفع توصياتها خلال 30 يوما.

وتتشكل اللجنة من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية.

ويدخل القرار حيز التنفيذ بحلول يونيو/ حزيران 2018، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.