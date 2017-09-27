العراق "يهزم" مجموعة من متسللي تنظيم الدولة قرب الرمادي بعد الاشتباك معهم

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption القوات العراقية سيطرت على العانة في محافظة الأنبار قبل أيام

هزمت القوات العراقية مجموعة من المتسللين من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في ثلاث مناطق كانوا قد سيطروا عليها قرب الرمادي، غرب العاصمة بغداد، بعد عدة ساعات من القتال، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء هادي رزيج كسار "استعادت قوات الأمن ومقاتلوا العشائر السيطرة على طاش وماجر والكيلومتر السابع".

وأضاف أن "جميع أعضاء المجموعة قتلوا".

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن المتشددين قتلوا سبعة جنود على الأقل وأصابوا 16، وفقا لعدد أولي أوردته مصادر أمنية.

واستخدم المسلحون السيارات الملغومة والأسلحة الآلية، بينما جلبت القوات العراقية تعزيزات للمنطقة التي كانت تتعرض للهجوم.

وربما كانت عملية التسلل - بحسب ما يقوله مراقبون - محاولة للفت الاتجاه عن الهجوم الذي شنته قوات الحكومة العراقية الأسبوع الماضي على مسلحي تنظيم الدولة على معقلين لهم في العراق، أحدهما سلسلة من البلدات في وادي الفرات.

وكان مصدر عسكري عراقي قد قال في وقن سابق من صباح الأربعاء إن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية اشتبكوا في قتال عنيف مع القوات العراقية قرب الرمادي غرب العاصمة بغداد بعد تسللهم عبر خطوط القوات الحكومية.

وكانت الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار الشاسعة، معقلا للمتشددين، لكن قوات الحكومة العراقية تمكنت من استعادة السيطرة عليها في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وشنت القوات العراقية والمقاتلون الموالون لها الأسبوع الماضي هجومين على آخر معاقل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، في وادي الفرات، قرب الحدود السورية حول بلدة الحويجة الشمالية.