من بينهم الكاهنة وطارق بن زياد..من هم الأمازيغ؟

مصدر الصورة AFP Image caption شابة أمازيغية بالزي التقليدي في المغرب

من حين لآخر يسود التوتر مناطق الأمازيغ في الجزائر أو المغرب، وربما تقع اشتباكات بين قبائل الطوارق والسلطات في مالي، وكل ذلك على خلفية مطالبة الأمازيغ في تلك البلاد بحقوق ثقافية واقتصادية.

فمن هم الأمازيغ؟

البربر أو الأمازيغ من الشعوب غير السامية فهم مجموعة عرقية وثقافية مختلفة عن العرب تعيش في شمال القارة الأفريقية.

ويمكن القول إنهم السكان الأصليون لتلك المنطقة، إذ يرجع تاريخهم إلى عصر الإمبراطورية الرومانية على الأقل. وقد ظلوا هناك منذئذ، حيث لا زالوا محافظين على هويتهم الثقافية واللغوية المستقلة.

ومعظم الأمازيغ مسلمون ويتكلمون الأمازيغية بمختلف لهجاتها المحلية.

مصدر الصورة Reuters Image caption بعض الأمازيغ يقولون إنهم يواجهون تمييزا

وينتشر الأمازيغ في شمال القارة الأفريقية من المغرب غربا إلى مصر شرقا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى نهر النيجر جنوبا.

وينتشرون في المغرب (شمال البلاد ومنطقة الريف وجبال الأطلس)، والجزائر (منطقة القبائل وشرق البلاد وشمال الصحراء الكبرى)، وتونس (جربة وتطاوين وشرق قفصة)، وليبيا (جبل نفوسة وزوارة)، ومصر (واحة سيوة)، ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا التي تتنقل عبر حدودها قبائل الطوارق.

وعددهم في بلدان المنطقة غير واضح لأنه ليس هناك تحديد واضح للمقصود بكلمة أمازيغ. وهناك أشخاص كثيرون يعتبرون عربا على الرغم من أنهم من أصل أمازيغي لأنهم لا يتكلمون الأمازيغية. ويتركز معظمهم في المغرب والجزائر.

وبالإضافة إلى إفريقيا الشمالية يعيش ملايين من الأمازيغ في أوروبا.

ويطلق عليهم أيضا البربر وهناك عدة نظريات متعلقة بهذا الكلمة أحدها تقول إن الكلمة مشتقة من كلمة باربادوس وتعني الأغراب باليونانية. كما يطلق الأمازيغ على المغرب اسم تامازغة أو أرض الأمازيغ.

ولغة الأمازيع تمازيغت تنتمي لعائلة اللغات الأفرو آسيوية ولها صلة باللغتين المصرية والأثيوبية القديمة.

وتوجد لهجات مختلفة بينها اختلافات كثيرة وعميقة من ناحية النطق، ولكن لها قواعد ومفردات متماثلة.

مصدر الصورة Richard Deubel Image caption يتم تدريس الأمازيغية في المغرب

وأصل الأمازيغ من الناحية التاريخية مفقود، فهناك خبراء يقولون إنهم جاءوا من اليمن القديم وسافروا إلى إفريقيا عبر البحر. وهناك رأي آخر يرى أنهم ربما جاءوا من أوروبا أو مناطق البحر الأبيض المتوسط القديمة.

والأمر الوحيد المؤكد هو أن الأمازيغ موجودون في شمال القارة الأفريقية قبل أي شعب آخر تذكره كتب التاريخ. وعبر مئات السنين قاوم الأمازيغ عملية التعريب الكامل للغتهم وثقافتهم.

ومن أبرز الأسماء في تاريخ الأمازيغ:

جوجورثا: ملك نوميديا الذي هزمه الرومان 111 قبل الميلاد

الكاهنة: خاضت حربا ضد العرب في القرن السابع الميلادي وتوقعت انتصارهم

القديس أوغسطين: أحد أهم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية

طارق بن زياد: قائد الجيش العربي الذي دخل أسبانيا

ابن بطوطة: الرحالة والكاتب والمؤرخ الذي عاش في القرن الـ 14

محمد عبد الكريم الخطابي: قائد أمازيغ الريف في المغرب في أوائل القرن الماضي والذي خاض حربا ضد الأسبان