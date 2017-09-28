تنظيم الدولة الإسلامية يبث "رسالة صوتية من البغدادي"

مصدر الصورة AFP Image caption كانت روسيا قد أعلنت مقتله

بث تنظيم الدولة الإسلامية الخميس رسالة صوتية منسوبة لأبي بكر البغدادي عبر مؤسسة الفرقان الإعلامية المعروفة بارتباطها بالتنظيم.

ويسمع في الرسالة صوت شخص شبيه بصوت البغدادي يشير إلى التهديدات الكورية الشمالية الجديدة لليابان والولايات المتحدة.

ويشير كذلك إلى معركة الموصل، التي استعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة في شهر يوليو/تموز الماضي.

ولم يشاهد البغدادي الذي أعلنت الولايات المتحدة عن جائزة قدرها 25 مليون دولار للمساعدة بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله منذ يوليو/ تموز عام 2014.

وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها حين ألقى خطبة في جامعة النوري في مدينة الموصل وأعلن "تأسيس دولة الخلافة".

وليست هناك إشارة إلى تاريخ تسجيل الرسالة الصوتية.

وتأتي هذه الرسالة وسط تكهنات حول مصير البغدادي بعد أن فقد تنظيمه معظم المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا.

وطلب البغدادي من أنصاره "أن يثبتوا في وجه الأكراد والنصيرية"، في إشارة محتملة إلى معركة الرقة.

وكان قائد عسكري أمريكي كبير قد قال في بداية شهر سبتمبر/أيلول إن البغدادي،ربما لا يزال حيا، بما يناقض رواية روسيا بشأن مصيره والتي مفادها بأنه ربما قتل في غارة بسوريا في مايو/أيار الماضي.

ولا يمكن التكهن بناء على الرسالة الصوتية إن كان زعيم تنظيم الدولة الإسلامية حيا فعلا، فبالإضافة إلى عدم احتوائها على تاريخ واضح للتسجيل، فإن الرسالة لم تتضمن أي محتوى مرتبط بشكل واضح بالوضع الراهن.