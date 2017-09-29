الأمم المتحدة توافق على إرسال محققين في جرائم الحرب إلى اليمن

مصدر الصورة Reuters Image caption الأمم المتحدة قالت في تقرير سابق إن المدنيين في اليمن كانوا هدفا لضربات جوية وأسلحة محظورة من بينها القنابل العنقودية.

وافقت الأمم المتحدة على إرسال محققين إلى اليمن للتحقيق في احتمال وقوع جرائم حرب هناك.

وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا لتشكيل مجموعة من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين للتحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبها جميع الأطراف خلال الحرب في اليمن.

ويمكن للجنة التحقيق تحديد المسؤول عن ارتكاب التجاوزات.

وقال مندوب هولندا أمام المجلس، نيابة عن مجموعة رئيسية من الدول الغربية: "من الضروري وجود تحقيق دولي ذي مصداقية لكي يحدد بشكل شامل وشفاف ومستقل الحقائق والظروف المتعلقة بالانتهاكات بهدف وضع نهاية لدائرة الإفلات من العقاب في اليمن".

وجرى تبني القرار بعد التوصل إلى حل وسط بين القوى الغربية، التي أرادت لجنة تحقيق أكثر صرامة، ومجموعة الدول العربية التي أرادت تحقيقا بصلاحيات محدودة.

وتعتبر السعودية أن الوقت غير مناسب لاجراء تحقيق دولي مستقل بشأن اليمن.

وقال سفير السعودية لدى مقرر الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل في وقت سابق من هذا الشهر إن "الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

وأضاف الواصل "لا يوجد لدينا اعتراض على التحقيق ذاته، ولكن لدينا نقاش بشأن التوقيت، عما إذا كان هذا توقيتا مناسبا لتشكيل لجنة دولية، مع وجود صعوبات على الأرض".

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وتدعم هولندا وكندا قرار مجلس حقوق الإنسان إجراء تحقيق دولي، ولكن الواصل فضل تحقيقا تقوم به لجنة يمنية محلية.

وبدأت السعودية وحلفاؤها منذ عام 2015 تدخلا عسكريا تقول المملكة إن هدفه دعم الشرعية في اليمن، في إشارة إلى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحركة الحوثية ،المتهمة بتلقي دعم عسكري من إيران، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأدت الحرب في اليمن إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص.

ويقصف الحوثيون من حين لآخر المدن والقرى السعودية القريبة من حدود اليمن.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير سابق إن المدنيين في اليمن قد استهدفوا بضربات جوية وبأسلحة محظورة مثل القنابل العنقودية، فضلا عن تجنيد الأطفال للقتال في هذه الحرب.

وتقول جماعات حقوقية إن كل أطراف الصراع انتهكت حقوق الإنسان وخالفت القوانين الدولية والإنسانية.