تعرف على رحلة تحول فضل شاكر على يد أحمد الأسير

مصدر الصورة AFP Image caption شاكر ظهر لأول مرة مع الأسير علنا عام 2011

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية حكما على المغني الشهير السابق فضل شاكر بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهم تتعلق بالإرهاب، وتجريده من حقوقه المدنية.

وكان شاكر قد اعتزل الغناء وانضم في عام 2013 إلى صفوف جماعة إسلامية مسلحة يرأسها رجل الدين السلفي أحمد الأسير.

فمن هو فضل شاكر؟

في أوائل الألفية انطلقت شهرة المغني اللبناني فضل شاكر في أنحاء العالم العربي، ولكن بدا أن الأمور تسير في اتجاه مختلف في مارس/آذار عام 2011 عندما ظهر في حشد سلفي نظمه الأسير في وسط بيروت.

مقدمات

ولكن هناك أحداثا سبقت هذه اللحظة التي وقف فيها شاكر مع الأسير في وسط بيروت شكلت مقدمات لها. وقال شاكر : " كان اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 هو البداية حيث اتهم ادعاء دولي 4 من ميليشيا حزب الله بارتكاب هذه العملية، وفي مايو/آيار 2008 هاجمت ميليشيا حزب الله المسلمين السنة في بيروت، ثم دعمت بشار الأسد، السنة محبطون ولا يجدون من يحميهم، الشيخ الأسير يقول الحقيقة."

كان اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 هو البداية حيث اتهم ادعاء دولي 4 من ميليشيا حزب الله بارتكاب هذه العملية، وفي مايو/آيار 2008 هاجمت ميليشيا حزب الله المسلمين السنة في بيروت، ثم دعمت بشار الأسد، السنة محبطون ولا يجدون من يحميهم، الشيخ الأسير يقول الحقيقة فضل شاكر, مغن سابق

ورغم ظهوره مع الأسير فإن شاكر لم يهجر مباشرة مهنته أو منزله البالغ قيمته 4.5 مليون دولار أو مطعمه في صيدا، فقد ظهر في حفل في مايو/آيار عام 2012 بالمغرب إلى جانب ماريا كاري.

ولكنه أعلن في وقت لاحق أن الغناء حرام بل ورفض مصافحة النساء.

وهكذا بات تدخين السيجار هو الأمر الحرام الوحيد الذي يسمح لنفسه به بحسب قوله . كما أنه لا يرتدي الملابس التقليدية للسلفيين المتشددين بل يفضل الملابس الرياضية.

سوريا

وفي وقت لاحق دعا شاكر للـ "جهاد" في سوريا للتصدي لميليشيا حزب الله الداعمة للأسد هناك، وشارك في اشتباكات ضدهم في لبنان.

ووُجهت الاتهامات لشاكر وشيخه الأسير عقب اشتباكات أنصار الأسير والجيش اللبناني في يونيو/حزيران عام 2013 والتي أسفرت عن مصرع 18 جنديا و11 مسلحا.

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ولكن من هو الأسير الذي لعب الدور الرئيسي في تحول فضل شاكر والذي قضت عليه المحكمة نفسها بالإعدام؟

اشتهر رجل الدين السلفي أحمد الأسير بعدائه لحزب الله، وقدم نفسه خلال برامج حوارية على أنه مدافع عن حقوق السنة في مواجهة حزب الله الشيعي.

وألقي القبض على الأسير في عام 2015 في مطار بيروت أثناء محاولته مغادرة البلاد متنكرا وبجواز مزور، وقدم للمحاكمة إلى جانب 38 إسلاميا آخرين من أنصاره.

وكانت السلطات القضائية اللبنانية قد أصدرت أمر اعتقال بحق الأسير بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وقتل ومحاولة قتل عسكريين في الجيش اللبناني".