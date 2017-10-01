حزب الله يتهم حكومة نتنياهو بدفع المنطقة إلى الحرب

مصدر الصورة EPA Image caption شيعة لبنانيون يحيون ذكرى عاشوراء

اتهم حزب الله اللبناني حكومة بنيامين نتنياهو بدفع المنطقة إلى الحرب في سوريا ولبنان وقطاع غزة.

وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله الأحد إنه إذا وقعت الحرب فلن يكون أي مكان في إسرائيل آمنا.

وقد تصاعد التوتر بين الحزب وإسرائيل مؤخرا، وقالت إسرائيل إنها ستستخدم كامل قوتها منذ البداية في أي حرب قادمة.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها أمام أنصاره إن إسرائيل ليس لديها تقييم صحيح إلى اين يمكن أن تؤدي الحرب إذا أشعلتها، ولا تعرف أين يمكن أن تنتهي، ولا تعرف من سيشارك بها.

وكان نصر الله قد قال في يونيو/حزيران الماضي إن حربا مستقبلية تشنها إسرائيل ضد سوريا أو لبنان قد تجذب مقاتلين من العراق واليمن وأفغانستان وباكستان.

وتبدي إسرائيل قلقها من النفوذ المتزايد لإيران في سوريا منذ بدء النزاع المسلح سواء بشكل مباشر عبر وجود الحرس الثوري أو من خلال نفوذ حزب الله الذي تدعمه.

وكان نصر الله يتحدث الأحد بمناسبة يوم عاشوراء، حيث يحيي الشيعة ذكرى مقتل الحسين، حفيد النبي محمد في كربلاء عام 680.

ودعا نصرالله اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل إلى العودة من حيث أتوا حتى "لا يكونوا وقودا لأي حرب قادمة".