مصدر الصورة EPA Image caption أبدى الأكراد فرحتهم بنتيجة الاستفتاء التي جاءت بنسبة 92% من أصوات الناخبين

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مزاعم تركيا بأن إسرائيل تدخلت سرا دعما للاستفتاء الذي نظمته حكومة اقليم كردستان بشأن الاستقلال عن العراق.

لكن نتنياهو أعاد خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته القول إن إسرائيل أبدت "تعاطفها" مع الشعب الكردي.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) لعب دورا في استفتاء 25 سبتمبر/أيلول في كردستان.

واستشهد الرئيس التركي برفع أعلام إسرائيل في كردستان خلال الاحتفالات التي تلت الإعلان عن نتيجة الاستفتاء التي قالت "نعم" للانفصال عن العراق بأغلبية ساحقة.

وقال أردوغان في خطاب متلفز "يظهر هذا شيئا واحدا وهو أن هذه الإدارة (كردستان العراق) لها تاريخ مع الموساد، إنهم يتعاونون معهم".

ولاحظ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تركيا تدعم حركة حماس في غزة قبل أن ينفي التهمة التي ساقها أردوغان.

وقال نتنياهو "يمكن أن أفهم لماذا من يدعم حماس يريد أن يلقي التهمة على الموساد كلما كانت الأمور في غير صالحه".

وأضاف "لكن إسرائيل لم تقم بأي دور في استفتاء كردستان، ماعدا التضامن العميق والطبيعي والطويل للشعب اليهودي مع شعب كردستان وتطلعاته".

وكانت إسرائيل الدولة الوحيدة التي دعمت الأكراد علانية إذ أبدى نتنياهو تأييده "للجهود الشرعية لشعب كردستان من أجل حصوله على دولة خاصة به".

وتعارض تركيا بشدة رغبة إقليم كردستان في أن يصبح دولة مستقلة وهددت بفرض عقوبات عليه مخافة أن يطالب أكراد تركيا الكثيرو العدد بالحقوق ذاتها.