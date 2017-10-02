مقتل أحد أعضاء التحالف الدولي بلغم في العراق

مصدر الصورة AFP Image caption لا يشارك العسكريون الأمريكيون في مهام قتالية

قتل أحد افراد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية نتيجة انفجار لغم أرضي السبت، حسب ما ورد في بيان صادر عن التحالف.

ولم تكشف أسماء من اصيبوا نتيجة اللغم لحين إبلاغ عائلاتهم.

وقتل سبعة عسكريين أمريكيين في العراق منذ عام 2014، بينهم اثنان خلال معركة استعادة مدينة الموصل.

وكذلك قتل عسكري فرنسي في معركة ضد تنظيم الدولة الشهر الماضي، ولم يعرف إن كان قتل في العراق أو سوريا.

وكان العسكري منتدبا لدى الوحدة التي تعرضت لإطلاق نار أدى لمقتله.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تزود الجيش العراقي بمستشارين ومدربين عسكريين لتدريب قوات الأمن العراقية والكردية، وذلك منذ اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية شمالي وغربي البلاد قبل ثلاث سنوات.

ولا يشارك هؤلاء الأفراد في عمليات قتالية.

وتشارك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا والأردن وبلجيكا في شن غارات جوية ضد تنظيم الدولة.

وقد شنت القوات العراقية عمليات عسكرية متزامنة ضد آخر معقلين لتنظيم الدولىة في البلاد في محيط الحويجة على بعد 200 كم شمال بغداد وفي محيط عانا بالقرب من الحدود مع سوريا.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الأمير يارالله إن اقوات مكافحة الإرهاب والميليشيات المساندة بدأت بشن عملية لتطهير بلدة رشاد شمال شرقي الحويجة، بينما استهدفت قوات أخرى الحويجة نفسها.