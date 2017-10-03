وزير الخارجية الإيراني يزور قطر للمرة الأولى منذ بدء الأزمة الخليجية

مصدر الصورة Reuters Image caption قال ظريف إنه سيركز خلال زيارته الدوحة على العلاقات الخليجية والعراق واليمن

يزور وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الدوحة للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة بين قطر وجيرانها في الخليج.

وقال وزارة الخارجية الإيرانية إن اجتماعات ظريف في الدوحة ستركز على العلاقات الخليجية والتطورات في العراق واليمن.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية، متهمة إياها بأنها تهدد استقرار المنطقة بدعمها لجماعات متطرفة تدعمها إيران. ونفت الدوحة صحة هذه الاتهامات.

وبحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية، فإن ظريف سيلتقي أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في وقت لاحق اليوم.

وتأتي زيارة الدوحة بعد لقاء ظريف مع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط.

وكان وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الإجراءات التي اتخذت ضد بلده دفعته إلى إقامة علاقات أقوى مع طهران.

وأضاف "إنهم يتهمون قطر بالتقرب من ايران، لكن مع إجرائتهم، فإنهم يدفعون قطر بإتجاه إيران"، مشيراً إلى أنهم يقدمون قطر "هدية لإيران".