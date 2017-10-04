وزارة الدفاع الروسية" الوضع الصحي للجولاني "حرج"

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضربة جوية روسية في سوريا قد أدت إلى جرح زعيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) ومقتل 12 قياديا ميدانيا للجبهة وخمسين من حرسه.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن "هذه الضربة جاءت بعد أن توصلت المخابرات العسكرية الروسية لموعد ومكان اجتماع لقيادات الجبهة ضم زعيمها أبو محمد الجولاني الذي فقد إحدى ذراعيه، وهو في حالة حرجة ".

وقال كوناشينكوف أيضا : "إن مقاتلتين من طراز سو-34 وسو-35 نفذتا الضربة، والقادة القتلى هم أبو سلمان السعودي، وأبو العباس، وأبو حسن المستشار العسكري لأبو محمد الجولاني، ووليد المصطفى، وأبو مجاهد

وقبل نحو أسبوع أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قتلت خمسة قادة ميدانيين من جبهة فتح الشام بقصف مواقعها في محافظة إدلب .

وكانت وسائل الاعلام قد تحدثت أكثر من مرة وفي مناسبات متعددة عن جرح أبو محمد الجولاني ففي ماي/أيام من عام 2013 أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن إصابته بجروح غير مميتة، وأن هذه الاصابات قد لحقت بقدمه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من السنة ذاتها أفادت وكالة الأنباء العربية السورية الحكومية بأنه قتل في اشتباكات وقعت في محافظة اللاذقية الساحلية دون ذكر أي تفاصيل إضافية.