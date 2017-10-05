القوات العراقية تعلن استعادة مركز قضاء الحويجة بالكامل من تنظيم الدولة

مصدر الصورة Reuters Image caption الجيش والقوات الخاصة والحشد الشعبي وقوات الشرطة وصلت مركز مدينة الحويجة

أعلنت القوات العراقية عن استعادة مركز قضاء الحويجة بشكل كامل، من يد مسلحي تنظيم التنظيم الإسلامية، وذلك بعد أسبوعين من انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحريرها.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت أن "الشرطة الاتحادية سيطرت على قائم مقامية الحويجة ومستشفاها وأحياء العسكري والنداء والثورة، وذلك في اطار العملية التي تهدف لاستعادة الحويجة من تنظيم الدولة الاسلامية".

وقال جودت في بيان لخلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية ان "الشرطة بسطت سيطرتها على مركز قضاء الحويجة بالكامل".

وكانت القوات العراقية قد احرزت تقدما في اليومين الماضيين باتجاه المركز كما شارك الجيش والقوات الخاصة والشرطة العراقية وفصائل الحشد الشعبي، في الهجوم ووصلوا إلى مركز المدينة بعد اختراق دفاعات تنظيم الدولة من الغرب.

وقال قائد عمليات تحرير الحويجة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان له إن" قوات جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وعمليات شرق دجلة حررت خمس قرى".

وأضاف يار الله، بحسب ما نشره الإعلام الحربي العراقي، "بذلك تكون القوات أكملت مهامها في الصفحة الثانية من المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة، وأنهت واجبها في عمليات تحرير الحويجة".

وبدأت عمليات تحرير مدينة الحويجة، الأربعاء، بعد يومين فقط من استعادة القوات العراقية السيطرة على قاعدة "الرشاد" الجوية في الجنوب.

مصدر الصورة Reuters Image caption الأمم المتحدة حذرت من تفاقم الوضع الإنساني واحتجاز78 ألف مدني

ومنذ إعلان الانتصار في الموصل يوليو /تموز الماضي، استعادت القوات العراقية مدينة تلعفر القريبة وتقدموا على طول وادي نهر الفرات في الصحراء الغربية قرب الحدود مع سوريا.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، الثلاثاء، من خطورة الوضع الإنساني وأن أكثر من 78 ألف مدني قد يعلقون داخل الحويجة.

وقال جينز لايرك، المتحدث باسم الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن "التقديرات تشير إلى هروب 12 ألفا و500 شخصا منذ بداية العمليات، ومن المتوقع ارتفاع الأعداد مع تقدم القوات في أماكن أكثر ازدحاما".

وينتشر مسؤولو الإغاثة الإنسانية في نقاط تفتيش لمساعدة الفارين من القتال وتوفير المأوى والمساعدات اللازمة في معسكرات طوارئ، بحسب لايرك.