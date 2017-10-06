إدراج التحالف بقيادة السعودية في اليمن على قائمة سوداء تابعة للأمم المتحدة

مصدر الصورة EPA Image caption تقديرات أممية تفيد بأن الصراع المسلح في اليمن منذ عام 2015 أدى إلى مقتل 8530 شخصا

أدرجت الأمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية في اليمن على قائمة سوداء بسبب دوره في مقتل وإصابة المئات من الأطفال وهجمات على مستشفيات ومدارس خلال العام الماضي.

وجاءت القائمة مع تقرير سنوي للمنظمة الدولية حول الأطفال في النزاعات المسلحة.

وينفي التحالف الذي تقوده السعودية أي استهداف متعمد للمدنيين في اليمن. كما أن الأمم المتحدة أوضحت أن السعوديين بدأوا يتخذون إجراءات بهدف تعزيز حماية الأطفال.

وشملت القائمة جماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن والقوات الحكومية ومجموعات مسلحة تابعة لها.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن التحالف بقيادة السعودية مسؤول عن مقتل وإصابة 683 طفلا و38 هجوما على مدارس ومستشفيات خلال العام الماضي.

كما ذكر التقرير أن الحوثيين والقوات المتحالفة معهم مسؤولون عن مقتل وإصابة 414 طفلا خلال 2016، وفقا لوكالة رويترز.

وتفيد تقديرات أممية بأن الصراع المسلح في اليمن منذ عام 2015 أدى إلى مقتل 8530 شخصا، 60 في المئة منهم مدنيين، بالإضافة إلى جرح 48 ألفا و800 شخص.

كما تسببت الحرب في معاناة 20.7 مليون شخص من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تفشي مرض الكوليرا والذي أدى إلى وفاة 2130 شخصا.