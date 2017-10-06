مصر تمدد المنطقة العازلة مع قطاع غزة

مصدر الصورة AFP Image caption تمتد الحدود المصرية مع غزة بنحو 13 كيلومترا

أعلنت السلطات المصرية بدء عملية تمديد المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة شمال شرقي البلاد لتبلغ 1500 مترا، بعدما كانت كيلومترا واحدا، نفذت على مرحلتين.

وقال محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور إنه سيتم إخلاء وإزالة المباني والمنشآت الواقعة على بعد كيلو متر من الشريط الحدودي لمسافة 500 متر جديدة، تمهيدًا لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لتصبح 1500 متر.

وأضاف المحافظ، في تصريح خلال احتفال بذكرى حرب أكتوبر - أن أربعين منزلا أزيلت وجرفت مساحة 61 فدانا (الفدان يعادل نحو أربعة آلاف متر مربع) من الأراضي المجاورة لها.

وسبق تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 500 متر لكل مرحلة منهما مع تعويض بعض سكان المنطقة الذي هدمت منازلهم.

ولم يذكر المحافظ تفاصيل عن عدد مراحل إقامة المنطقة العازلة أو إجمالي عمقها أوموعد الانتهاء منها.

وتعمل السلطات المصرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في إطار سعيها للقضاء على المسلحين في هذه المنطقة ومنع التهريب فيها.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، تتهم تقارير بوسائل إعلام مصرية حركة (حماس) التي تدير قطاع غزة بالتدخل في شؤون مصر ودعم مسلحين داخل أراضيها.

وعلى الجانب الآخر، دأب مسؤولو حركة (حماس) على نفي الاتهامات بالتدخل، وانتقدوا السلطات المصرية بسبب فرض قواعد أشد صرامة على الحركة عبر معبر رفح.