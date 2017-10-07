أردوغان: المعارضة السورية المدعومة من تركيا تبدأ عملية عسكرية في إدلب

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مقاتلين من المعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة بدأت عملية عسكرية بمحافظة إدلب.

وقال أردوغان إن العملية تدعمها مقاتلات روسية وقوات تركية على الجانب الآخر من الحدود السورية.

ومازالت إدلب خاضعة بدرجة كبيرة لسيطرة جماعات مسلحة، كثير منهم جهاديون. وتعد جبهة فتح الشام، الجناح السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، من أبرز هذه الجماعات.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تعرضت المنطقة لهجمات مستمرة من القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.

ووردت تقارير عن ضحايا من المدنيين.

وأعربت جماعات إغاثة عن قلقها إزاء عدم قدرة العديد من المستشفيات في المنطقة على العمل.