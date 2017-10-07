الكنيسة القبطية الأرثوذكسية : مظلة أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط

مصدر الصورة Getty Images Image caption البابا تواضروس بابا الإسكندرية

قالت الكنيسة القبطية الأُرثوذكسية إنها تقدمت بطلب إلى الحكومة المصرية لتقنين أوضاع أكثر من 2500 كنيسة تابعة لطائفة المسيحيين الشرقيين "الأورثوذكس" في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لقانون الكنائس الجديد. فماذا نعرف عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؟

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الكنيسة المسيحية الرئيسية في مصر، ويتبعها ما يتراوح بين 6 و11 مليون شخص.

وبنما يعيش معظم الأقباط في مصر فإن للكنيسة نحو مليون شخص يتبعونها خارجها حيث يوجد أكثر من 100 كنيسة في الولايات المتحدة وكاتدرائية في بريطانيا.

ويعتقد الأقباط أن تاريخ كنيستهم يعود إلى عام 50 بعد الميلاد عندما زار القديس مرقس مصر، والذي ينظر إليه باعتباره الأب لكنيسة الإسكندرية. وقد عانت الكنيسة الأولى من اضطهاد الإمبراطورية الرومانية قبل تحولها إلى المسيحية.

وانفصلت الكنيسة القبطية عن الكنيستين الرومانية والبيزنطية في مجمع خلقدونية عام 451 ميلادية على خلفية نزاع لاهوتي حول طبيعة المسيح، حيث رفضت الكنيسة القبطية القول بالطبيعة الثنائية للمسيح وفضلت القول بالطبيعة الواحدة، وقد امتد هذا النزاع لفترة طويلة.

اللغة القبطية

ويقود الكنيسة القبطية بابا الإسكندرية الذي يتخذ من القاهرة مقرا له. والبابا الحالي هو تواضروس الثاني، الذي خلف البابا شنودة الثالث، وهو البابا الـ 118 في خلافة القديس مرقس. ويؤدي الأقباط الطقوس الدينية باللغة القبطية القديمة التي تمتد إلى الفرعونية بالإضافة للغات المحلية.

والكنيسة القبطية عضو مؤسس لمجلس الكنائس العالمي عام 1948. وكلمة أقباط مشتقة من اللفظ اليوناني "إيجيبتوس" وتعني المصريين.

مصدر الصورة Getty Images Image caption اقباط يحضرون قداسا في سيدني بأستراليا

والأقباط هم أكبر أقلية مسيحية في كل بلاد الشرق الأوسط ويتراوح عددهم بين 6 و11 مليون نسمة (يمثلون رسميا 6 بالمئة من السكان) بينما تقول الكنيسة إن العدد يمثل 20 بالمئة من السكان ويعيش أغلبهم في صعيد مصر في أسيوط والمنيا فضلا عن القاهرة.

وخلال الأربعين عاما الأخيرة توسعت الكنيسة القبطية في أنحاء العالم حيث يوجد لها أكثر من 100 كنيسة في الولايات المتحدة، وفي أستراليا يوجد أسقفان ونحو 50 قسا، وفي بريطانيا 4 اساقفة وكاتدرائية تم افتتاحها في ستيفندج عام 2007، فضلا عن كنائس في سويسرا واليابان و4 كنائس في افريقيا، وفي ليبيا يوجد 3 كنائس، وأسقفان في السودان بالإضافة لكنائس في لبنان والأردن والكويت والإمارات والعراق.

وتم افتتاح أديرة قبطية في إيرلندا وتكساس وكاليفورنيا وسيدني والقدس فضلا عن أديرة جديدة في مصر التي كانت مهدا للأديرة.

والتقويم القبطي ربما يكون الأقدم في العالم فهو مبني على التقويم الفرعوني فهو يتضمن 13 شهرا وينقسم إلى ثلاثة فصول هي الغمر والبذر والحصاد.

ويحتفل الأقباط بالميلاد في 7 يناير/كانون ثاني أو 29 كهيك، الشهر الرابع من التقويم القبطي، وتم إعلان هذا اليوم أجازة رسمية في مصر.