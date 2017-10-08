قصف مدفعي إسرائيلي وسط القطاع ردا على اطلاق صاروخ

  • 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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أكد شهود عيان ومصادر أمنية أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت نقطة رصد تابعة لأحد المواقع العسكرية لفصائل فلسطينية شرق مدينة المغازي وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان القصف المدفعي تسبب بأضرار مادية في الموقع العسكري، حيث جاء القصف في أعقاب اطلاق صاروخ من غزة تجاه بلدات اسرائيلية محاذيه للقطاع.

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