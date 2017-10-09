مصدر الصورة AFP Image caption تولى سليم شاكر منصب وزير الصحة الشهر الماضي خلال تعديل وزاري

توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر إثر نوبة قلبية أثناء مشاركته في ماراثون ضمن حملة توعية لمكافحة مرض السرطان.

وتعرض شاكر، 56 عاما، لحالة إعياء بعد أن ركض لمسافة نحو 500 متر ونقل إلى المستشفى العسكري حيث توفى هناك، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة التونسية.

ونعى رئيس الوزراء يوسف الشاهد الوزير شاكر قائلا إنه فقد "أخا وزميلا" توفي أثناء أداء عمل إنساني نبيل.

وتوفي شاكر خلال ماراثون نظم في مدينة نابل الساحلية لجمع تمويلات لبناء مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان.

وكان شاكر قد تولى منصب وزير الصحة الشهر الماضي خلال تعديل وزاري كبير، وسبق له تولي مناصب وزارية منذ الإطاحة بحكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011 لاسيما منصبي وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.

أعراض الإصابة بأزمة قلبية: