وفاة وزير الصحة التونسي سليم شاكر أثناء مشاركته في سباق ماراثون خيري لمكافحة السرطان
توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر إثر نوبة قلبية أثناء مشاركته في ماراثون ضمن حملة توعية لمكافحة مرض السرطان.
وتعرض شاكر، 56 عاما، لحالة إعياء بعد أن ركض لمسافة نحو 500 متر ونقل إلى المستشفى العسكري حيث توفى هناك، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة التونسية.
ونعى رئيس الوزراء يوسف الشاهد الوزير شاكر قائلا إنه فقد "أخا وزميلا" توفي أثناء أداء عمل إنساني نبيل.
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وتوفي شاكر خلال ماراثون نظم في مدينة نابل الساحلية لجمع تمويلات لبناء مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان.
وكان شاكر قد تولى منصب وزير الصحة الشهر الماضي خلال تعديل وزاري كبير، وسبق له تولي مناصب وزارية منذ الإطاحة بحكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011 لاسيما منصبي وزير المالية ووزير الشباب والرياضة.
أعراض الإصابة بأزمة قلبية:
- ألم في الصدر والشعور بضغط شديد وسط الصدر.
- آلام في مناطق أخرى من الجسم، وكأن الألم ينتقل من الصدر إلى الذراعين وبخاصة الجانب الأيسر، الفك، العنق والظهر.
- الشعور بالدوار والغثيان.
- العرق الشديد.
- ضيق التنفس.
- الغثيان (الشعور بالحاجة للتقيؤ).
- شعور شديد بالقلق إضافة إلى السعال واللهاث