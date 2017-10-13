السعودية "تقترب" من شراء صواريخ إس-400 المتطورة من روسيا

مصدر الصورة Reuters Image caption صواريخ إس-400 المتطورة

تجري السعودية محادثات لإبرام عقد عسكري مع روسيا لشراء صواريخ إس-400 المتطورة، حسب ما نقلت الجمعة وكالة أنترفاكس الروسية عن مساعد للرئيس الروسي، فلاديمر بوتين.

وقال فلاديمير كوزين "المحادثات بين الجانبين جارية الآن، يتم الاتفاق على شروط شراء هذه الصواريخ".

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وأضاف قائلا "يمكن التوقيع على هذا العقد في أقرب وقت ممكن" إلا أنه لم يعط تفاصيل بشأن هذه الصفقة.

وتستخدم هذه الصواريخ في مجال الدفاع الجوي.

وأعلنت روسيا والسعودية سلسلة من الصفقات بالتزامن مع زيارة العاهل سلمان بن عبد العزيز لروسيا الأسبوع الماضي.

وكانت هذه أول زيارة يقوم به الملك سلمان لروسيا، واعتبر مسؤولون سعوديون أنها تدعو للتفاؤل بفتح "آفاق جديدة" في العلاقات مع روسيا.

وتشمل الصفقات إنشاء صندوق استثمار برأسمال مليار دولار، وموافقة السعودية على شراء أنظمة دفاع جوي روسية.

ونقل عن هيئة الصناعات العسكرية السعودية قولها إن المملكة سوف "تتلقى أحدث التكنولوجيا" العسكرية من روسيا، مشيرة إلى أنها سوف تشتري نظام إس-400 الدفاعي الروسي.