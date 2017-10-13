نشر آلاف من قوات البيشمركة قرب كركوك لصد "أي تهديد"

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نشرت السلطات الكردية الآلاف من قوات البيشمركة قرب كركوك يوم الجمعة لصد أي هجوم من القوات العراقية، حسبما نقلت شبكة روداو الإعلامية الكردية عن كسرت رسول نائب رئيس اقليم كردستان العراق.

وأوضح رسول "عشرات الآلاف من قوات البيشمركة متواجدون الآن حول كركوك" مضيفا أن تم إرسال "قوات إضافية قوامها 6 آلاف من عناصر البيشمركة مساء الخميس إلى كركوك لصد أي تهديد من الجيش العراق".

وكان هيمن هورامي، مستشار رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قد صرح في وقت سابق بأن "الأوامر الصادرة للقوات هي الدفاع عن كركوك مهما كان الثمن".