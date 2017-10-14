تقارير: إجلاء آخر المقاتلين السوريين في تنظيم الدولة من الرقة

مصدر الصورة AFP Image caption تقاتل قوات سوريا الديمقراطية منذ يونيو/ حزيران الماضي ضد تنظيم الدولة في الرقة.

أفادت تقارير بأن آخر مجموعة من المقاتلين السوريين في تنظيم الدولة الإسلامية، اُخرجوا من مدينة الرقة شمالي سوريا على متن حافلات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن المقاتلين السوريين "استسلموا إلى قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تقاتل من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على الرقة.

ولا يزال المقاتلون الأجانب في صفوف التنظيم متحصنين داخل المدينة.

وكان متحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، قد أعلن في وقت سابق أن نحو 100 من مسلحي التنظيم استسلموا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الرقة، لكنه لم يفصح عن جنسياتهم.

ونقلت وكالة رويترز عن الكولونيل ريان ديلون قوله، في بيان عبر الانترنت، إن المسلحين "أخرجوا من المدينة". غير أنه لم يحدد وجهتهم.

وقال البيان "لا نزال نتوقع معارك صعبة خلال الأيام المقبلة، ولن نحدد وقتا متوقعا لهزيمة التنظيم في الرقة بشكل نهائي".

مصدر الصورة AFP Image caption تعاني مدينة الرقة دمارا واسعا بسبب ضراوة القتال.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية منذ يونيو/حزيران الماضي ضد تنظيم الدولة في الرقة، التي يعتبرها التنظيم عاصمة ما يسميها "الخلافة الإسلامية".

وتتشكل قوات سوريا الديمقراطية من ميلشيات قوامها مقاتلون أكراد، إلى جانب عرب وتركمان.