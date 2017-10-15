مصدر الصورة AFP Image caption صورة من الأرشيف للقاء بارزاني مع العبادي

رفض القادة الأكراد شرط الحكومة المركزية في بغداد بإلغاء نتائج استفتاء الاقليم على الاستقلال عن العراق كشرط مسبق لاستئناف الحوار مع بغداد لحل النزاع الناجم عن الاستفتاء.

وألتقى رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، ورئيس العراق، فؤاد معصوم وزوجة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في منتجع دوكان في محافظة السليمانية في الاقليم، الأحد، بينما ذكرت الأنباء ان بغداد قد مددت المهلة المعطاة للأقليم لسحب القوات الكردية من المواقع المتنازع عليها.

وقال هيمن هورامي، مستشار رئيس الاقليم، عبر حسابه على التويتر ان قادة الاقليم جددوا الدعوة لحكومة بغداد الى حل الازمة بين الاقليم وبغداد عبر الطرق السلمية ورفضوا "لغة التهديدات العسكرية".

ويواجه آلاف من أفراد القوات العراقية مقاتلي البيشمركة في محافظة كركوك الغنية بالنفط في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين في أعقاب الاستفتاء الذي نظمه أكراد العراق الشهر الماضي من أجل الاستقلال عن العراق.

ويخشى أن تؤدي هذه الأزمة إلى سقوط العراق في براثن الفوضى في ظل استعداد القوات العراقية والقوات المساندة لها لطرد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية من آخر المعاقل الاخيرة له في العراق.