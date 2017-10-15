مقتل ستة جنود في هجوم على حاجزين للجيش شمالي سيناء

مصدر الصورة Reuters Image caption تنفذ قوات الأمن والجيش المصري عمليات عسكرية في سيناء منذ عام 2013

أعلنت مصادر أمنية مصرية أن قوات الجيش تعرضت لهجوم على حاجزين أمنيين بمدينة الشيخ زويد في شمالي سيناء.

وأفاد بيان للقوات المسلحة بأن ستة جنود على الأقل سقطوا في الهجوم ‏بمحيط كرم القواديس والعجرة جنوب غرب مدينة الشيخ زويد.

وقال البيان "نجحت قوات إنفاذ القانون بالتصدى لمحاولة إرهابية فاشلة لإستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس أسفرت عن مقتل 24 إرهابيا وإصابة فرد أخر وتدمير عربتان دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية وقد استشهد 6 أفراد من قواتنا وجارى تمشيط المنطقة".

وأضافت المصادر أن الهجوم تلته اشتباكات بين المهاجمين وعناصر الجيش، وسمع دوي سيارات الإسعاف على الطريق الدولي في اتجاه المنطقة التي انقطع عنها التيار الكهربائي وسمع فيها صوت إطلاق رصاص كثيف.

وكثف الجيش انتشاره بالمنطقة، وأرسل طائرات حربية لتعقب ومطاردة المسلحين.

وقالت وكالة أعماق، التي تنشر أخبار تنظيم الدولة الإسلامية نقلا عن مصادر بما يعرف بولاية سيناء التابعة له، إن مسلحيها شنوا هجومين على نقاط عسكرية بالشيخ زويد.

وتشهد سيناء نشاطا مكثفا لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش منذ أربع سنوات، في اعقاب عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.

وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات، تبنى مسلحو المسؤولية عن معظمها.

ويشكو نشطاء في سيناء من أن العمليات العسكرية في شمال سيناء تؤدي إلى وقوع انتهاكات تشمل قتل مدنيين وهدم منازل.

وتقول السلطات إنها تتوخى الحرص في عملياتها العسكرية. وتفرض قيودا تحول دون وصول وسائل الإعلام المستقلة إلى سيناء.