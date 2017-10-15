قوات عراقية تبدأ في التقدم صوب حقول النفط في كركوك

مصدر الصورة AFP Image caption القوات العراقية بدأت في التدفق على كركوك

بدأت القوات العراقية تتحرك باتجاه حقول النفط وقاعدة K1 الجوية التي تحتفظ بها القوات الكردية بالقرب من مدينة كركوك .

ولم ترد أي أنباء عن صدامات عسكرية.

ونقلت قناة روداو الكردية المقربة من حكومة اقليم كردستان أن قوات البشمركة الكردية في حالة تأهب قصوى، فيما حث محافظ كركوك نجم الدين كريم أهالي كركوك للخروج إلى الشوارع "لحماية انفسهم من قوات الحشد الشعبي".

أما قناة العراقية فأكدت أن قوات جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وقوات الفرقة التاسعة سيطرت على مساحات واسعة من كركوك، وقالت إن الحشد الشعبي موجود خارج مدينة كركوك ويقدم الاسناد للقوات المتقدمة.

وقالت إن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر أوامره بفرض الأمن" في كركوك بالتعاون مع أبناء المحافظة وقوات البيشمركة.

كما حث على "حماية جميع المواطنين بمختلف أطيافهم" في المدينة.

من جهة أخرى، قال مسؤول أمني كردي إن مقاتلي البشمركة الكردية رفضوا إنذارا من جماعات مسلحة عراقية للانسحاب من تقاطع استراتيجي جنوبي كركوك يتحكم في الوصول لبعض حقول النفط الرئيسية في المنطقة.

و قالت وزارة الخارجية العراقية إن إيران أغلقت معابرها الحدودية مع كردستان العراق دعما للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لعزل الإقليم.