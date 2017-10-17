قوات سوريا الديمقراطية: سيطرنا على الرقة بالكامل

قوات سوريا الديمقراطية تقول إنها سيطرت بالكامل على مدينة الرقة السورية من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الرقة "طُهرت تماما" من مقاتلي التنظيم.

ويعتبر التنظيم المدينة عاصمة ما يصفها بالخلافة الإسلامية.